Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 13:43
 

Экс-лидер "Барыса" получил более шести предложений от разных клубов

  Комментарии (1)

Поделиться
Экс-лидер "Барыса" получил более шести предложений от разных клубов ©ХК "Барыс"

Чешский защитник Давид Скленичка имеет несколько предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Чешский защитник Давид Скленичка имеет несколько предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ", всего у игрока обороны более шести предложений от разных клубов Европы, но самыми выгодными являются предложения из КХЛ.

Скленичка играл за "Барыс" в период 2023-2024 годов, после чего перешел в швейцарскую "Лозанну".

Также в его карьере были шведский "Брюнес", финские "Кярпят", "Йокерит", канадский "Лаваль Рокет", чешские "Клатовы", "Гавличкув Брод", "Бероунсти Медведи" и "Пльзень".

Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Ботафого
Ботафого
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Ботафого
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!