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Экс-лидер "Барыса" интересен "Ак Барсу". Он покинул НХЛ из-за судебного разбирательства

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Экс-лидер "Барыса" интересен "Ак Барсу". Он покинул НХЛ из-за судебного разбирательства ©ХК "Барыс"

Бывший нападающий "Барыса" Майкл Маклауд может перейти в "Ак Барс", эту информацию подтвердил главный тренер казанского клуба, передают Vesti.kz

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Бывший нападающий "Барыса" Майкл Маклауд может перейти в "Ак Барс", эту информацию подтвердил главный тренер казанского клуба, передают Vesti.kz

"Мы рассматриваем разные варианты по усилению состава. Майкл Маклауд нам интересен, как я ранее и говорил. Но пока в связи с ним есть определенные обстоятельства. Больше добавить я ничего не могу", - цитирует Анвара Гатиятулина "Чемпионат". 

18 октября "Барыс" расторг контракт с Майклом Маклаудом. Нападающий провел 16 матчей в регулярном Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.

Отметим, хоккеист обвиняется в групповом изнасиловании на родине и отстранен от выступлений в НХЛ до выяснения обстоятельств. Также на игрока претендует омский "Авангард".

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