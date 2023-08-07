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Экс-капитан "Барыса" заинтересовал топ-клуб КХЛ

Экс-капитан "Барыса" заинтересовал топ-клуб КХЛ
©ХК "Барыс"

Канадский нападающий Линден Вей может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). 32-летний игрок попал в сферу интересов "Авангарда", сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, Вей входит в шорт-лист омского клуба.

Линден провел семь лет в КХЛ, выступая за ЦСКА, СКА и "Барыс". В казахстанском клубе он был капитаном.

В нынешнее межсезонье хоккеист подписал однолетний контракт с немецким "Адлером", однако по данным источника, стороны могут договориться о расторжении соглашения.

В сезоне-2022/2023 Вей сыграл 57 матчей за "Барыс" в КХЛ, набрав 41 (18+23) очко при показателе полезности "-6". Вей был самым высокооплачиваемым игроком астанчан с зарплатой 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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