Экс-игроку "Барыса" предлагают миллионы и за него рубятся два клуба КХЛ

Канадский нападающий Майкл Маклауд еще не определился с новым клубом после ухода из "Барыса", но на него претендуют два представителя из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", казанский "Ак Барс" предлагает Маклауду контракт на 30 миллионов рублей плюс бонусы.

Также отмечается, что в омском "Авангарде" готовы дать больше.

"Барыс" летом объявил о заключении контракта с Маклаудом на один сезон до 31 мая 2025 года, а уже в октябре с ним расторгли соглашение. За это время канадец успел провести 16 матчей в КХЛ и записать в свой актив 6 (3+3) баллов.

Напомним, что после изменений в руководстве "Барыса" и тренерском штабе было объявлено, что столичную команду покинут североамериканские хоккеисты.

Астанчане занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 25 матчах. Следующую игру в "регулярке" они проведут сегодня, 15 ноября, на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".