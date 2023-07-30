Экс-игрок НХЛ прибыл в расположение "Барыса"

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Шведский нападающий Понтус Оберг прибыл в Астану в расположение "Барыса", сообщают Vesti.kz.
Минувший сезон 29-летний хоккеист отыграл в чешском "Младе Болеслав" и швейцарском "Рапперсвиле". Также он имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге за "Нэшвилл Предаторз". А вот закрепиться в других клубах НХЛ, таких как "Эдмонтон Ойлерз", "Анахайм Дакс", "Миннесота Уайлд" и "Торонто Мейпл Лифс", ему не удалось.
Односторонний контракт "Барыса" с нападающим рассчитан на один сезон - до 30 апреля 2024 года.
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