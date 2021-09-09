Как его остановить? "Барыс" отметил игру форварда сборной Казахстана в матче КХЛ с "Амуром"

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Савицкий поучаствовал в третьем голе "Барыса" в домашнем матче с хабаровским "Амуром" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это на 22-й минуте, когда счет стал 3:0. Впоследствии астанчане позволили гостям забросить две шайбы, но при этом удержали победу, которая стала для них первой в новом сезоне.

Между тем, столичный клуб отметил игру своего хоккеиста.

"Как остановить Кирилла Савицкого? Ответ: никак", - говорится в подписи к видео с забитым голом.

Следующую игру "Барыс" проведет также в Нур-Султане 11 сентября против московского "Спартака". А затем отправится на первый выезд в сезоне.

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