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Две ошибки от капитана и новичка, или как "Барыс" чуть не провалил выигранный матч в КХЛ

Команда Михайласа вела в две шайбы.

Две ошибки от капитана и новичка, или как "Барыс" чуть не провалил выигранный матч в КХЛ
Фото: ХК "Торпедо"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" выиграл гостевой матч у "Торпедо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), столкнувшись с проблемами, который сам себе создал. К полной потере очков могли привести ошибки ведущих исполнителей. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда выигрывала матч со счетом 2:0 уже к 19-й минуте матча. Голевыми стали броски Мэтта Фрэттина с Дарреном Дицем, а Йони Ортио отразил восемь выстрелов по своим воротам. На первый перерыв команды могли уйти с комфортным преимуществом казахстанского клуба, но неаккуратная передача капитана команды испортила ситуацию.




Похожую ошибку допустил Алекс Линтуниеми. Финский защитник мог выбросить шайбу, но немного замешкался и был накрыт. На помощь бросился Диц, а форварды Дмитрий Шевченко с Павлом Акользиным не смогли перекрыть всех оставшихся хоккеистов соперника. "Торпедо" реализовало большинство, забрав очко у "Барыса" из-за двух необязательных ошибок защитников первой пары.



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Столичный клуб выиграл матч в овертайме, поделившись очком с прямым конкурентом по Восточной конференции. Если бы игроки обороны сыграли надежнее, то отставание "Барыса" от "Торпедо" было бы минимальным, а сейчас оно в два балла (39 очков против 41).

23 декабря "Барыс" снова сыграет на выезде - против омского "Авангарда". Казахстанская команда закрепилась на восьмой строчке на "Востоке", а российский клуб идет вторым в той же конференции с 51 очком. Лидирует в Лиге казанский "Ак Барс" с 60 очками.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Торпедо Диц Даррен Ортио Йони Михайлис Юрий Фрэттин Мэтт

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