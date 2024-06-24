Самого дорогого голкипера КХЛ лишили трансфера в топ-клуб КХЛ из "Барыса"

Вратарь "Барыса" Эдди Паскуале не перейдет в другой клуб КХЛ московское "Динамо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал о хоккее "Правый хват", автором которого является журналист Михаил Зислис.

Источник утверждает, что причины срыва сделки пока неизвестны. При этом, он указывает на то, что о возможных проблемах 33-летнего канадского голкипера и его непростом характере было известно раньше.

"Возможно "Динамо" нашло другой вариант. Вратарский вопрос для "Динамо" остается ключевым и требует непременного решения. Ждем развязки", - пишет Зислис.

Ранее этот же источник сообщил, что Паскуале должен расторгнуть контракт с астанчанами и в качестве свободного агента присоединится к московскому клубу.

В минувшем сезоне Паскуале провел 36 матчей за "Барыс", пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 90,4 процента бросков в створ.

Добавим, что Паскуале выступал за "Барыс" в сезоне-2019/20, после чего играл в КХЛ за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что Паскуале - самый дорогой голкипер в КХЛ. Его зарплата в "Барыса" составляет 65 миллионов рублей (352 миллиона тенге) в год.