Диц остался без премии в 500 миллионов за победу в Кубке Гагарина

Московский ЦСКА, за который выступает защитник сборной Казахстана Даррен Диц, не выплатил хоккеистам премии за победу в Кубке Гагарина, сообщает "Чемпионат".

Ожидалось, что игроки команды должны были получить по 70 миллионов рублей (около 578,5 миллиона тенге) за победу в плей-офф.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович не смог дать конкретный ответ, когда будут произведены выплаты и будут ли они вообще.

"Правда ли, что премии игрокам после победы в Кубке были по 70 миллионов рублей? Сейчас Кубок выиграли, премии не заплатили. Почему? Ну пока не заплатили", - сказал Есмантович.

Напомним, что Диц пополнил состав ЦСКА по ходу прошлого сезона, перейдя из "Барыса". Недавно он подписал с армейцами новое соглашение, рассчитанное на три года.

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