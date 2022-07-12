ЦСКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина из Казахстана

Московский ЦСКА продлил контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Дарреном Дицем, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Новое соглашение армейцев с 28-летним игроком заключено сроком на три года. Ранее сообщалось, что зарплата Дица составит 65 миллионов рублей (981 тысячу долларов) за сезон.

Диц пополнил состав ЦСКА по ходу прошлого сезона, перейдя из "Барыса". В регулярном чемпионате КХЛ в составе армейцев он успел провести восемь матчей и набрать 2 (1+1) очка при показателе полезности "+1". В плей-офф на его счету 20 матчей и 4 (1+3) очка при показателе полезности "+3".

За "Барыс" он выступал с 2017 по 2021 год. В общей сложности он провел в КХЛ 297 матчей, набрав 180 (69+111) баллов при полезности "-3". Вместе с ЦСКА хоккеист стал победителем розыгрыша Кубка Гагарина-2022.