Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб

Голкипер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Шутов будет обменян в "Сарыарку", сообщает Шайба.kz.

Контракт с 23-летним игроком будет подписан до конца сезона, а в обратном направлении последует 22-летний вратарь Демид Еремеев. Известно, что Шутов будет играть в карагандинском клубе на правах аренды.

В КХЛ Шутов провел один матч, когда дебютировал за основную команду 9 января в матче против "Металлурга". Он отразил 37 из 40 бросков при коэффициенте надежности 2,89 и принес "Барысу" победу в овертайме.

За "Номад" голкипер провел восемь матчей, одержав во всех победы. Процент отраженных бросков составил 94,4 процента.

Демид Еремеев провел в этом сезоне 26 матчей за "Темиртау" и одну игру за "Сарыарку". На его счету 12 побед и три "сухаря".