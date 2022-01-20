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Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб

Дебютировавший в "Барысе" игрок сборной Казахстана уйдет в другой клуб
©ХК "Металлург"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Голкипер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Шутов будет обменян в "Сарыарку", сообщает Шайба.kz.

Контракт с 23-летним игроком будет подписан до конца сезона, а в обратном направлении последует 22-летний вратарь Демид Еремеев. Известно, что Шутов будет играть в карагандинском клубе на правах аренды.

В КХЛ Шутов провел один матч, когда дебютировал за основную команду 9 января в матче против "Металлурга". Он отразил 37 из 40 бросков при коэффициенте надежности 2,89 и принес "Барысу" победу в овертайме.

За "Номад" голкипер провел восемь матчей, одержав во всех победы. Процент отраженных бросков составил  94,4 процента.

Демид Еремеев провел в этом сезоне 26 матчей за "Темиртау" и одну игру за "Сарыарку". На его счету 12 побед и три "сухаря".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка Сборная РК по хоккею

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