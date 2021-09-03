"Давно не было такого накала". Форвард сборной Казахстана - о дебютной шайбе и старте в новом сезоне КХЛ с "Ак Барсом"

Форвард сборной Казахстана по хоккею Кирилл Панюков, перешедший в межсезонье из "Барыса" в "Ак Барс", в интервью для сайта своего нового клуба прокомментировал эмоции от первой заброшенной шайбы казанцев в новом сезоне КХЛ.

Накануне его команда стартовала в регулярном чемпионате, одержав победу над "Йокеритом". Именно Панюков в своем дебюте стал автором первого гола "Ак Барса".

- Очень интересная сложилась игра, множество голевых моментов, несколько раз выстояли в меньшинстве. Парни - красавчики. И, главное, выиграли. Боб (Игорь Бобков) подтащил много моментов, ему отдельная благодарность.

- Заброшенная шайба - идеальный дебют или остались какие-то моменты в собственной игре, которые можно улучшить?

– Конечно, много моментов надо улучшать. Но приятно забить в первом же матче. Главное – выиграли.

– Сегодня несколько раз по ходу матча закипали эмоции, хотя первая игра регулярки. С чем связываете?

– Давно не было такого накала. Предсезонные игры по скоростям и накалу немного другие, поэтому каждый хотел выиграть единоборство, зацепиться за момент. Думаю, по этой причине было столько стычек.

– Выяснилось, что вы играете в перчатках Артема Лукоянова. Как это произошло?

– Они оказались везучими (смеется). Я заказал перчатки, но они еще не пришли. А в крагах Артема удобно – они размятые и аура хорошая (улыбается).

Напомним, что "Барыс" стартует в новом сезоне 3 сентября домашним матчем против "Салавата Юлаева".

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