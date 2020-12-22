Давит на Дица, или кто в "Барысе" может подвинуть лидера команды в КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья забил победный гол "Барыса" в ворота "Торпедо", прервав пятиматчевую серию без забитых шайб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 27-летний нападающий догнал Даррена Дица и все еще остается претендентом на звание лучшего клубного снайпера. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Гол в ворота "Торпедо" стал 12-м в сезоне для Лильи. Их могло бы быть и больше, но декабрь получился для нападающего неудачным. Он отличился в матче с "Сочи" 1 декабря, а затем не мог отличиться до игры в Нижнем Новгороде. Голеадор приучил, что в среднем два-три раза матч бросает по воротам соперника, а во встречах с "Локомотивом" и "Куньлунем" ни разу не попал в створ.
Очередной голевой бросок вывел Лилью не только в лидеры в "Барысе" по шайбам вместе с Дицем, но и помог подняться в топ-30 среди снайперов всей Лиги. Вместе с капитаном форвард делит места с 20 по 29 в "регулярке" КХЛ. И если защитник еще может выиграть номинацию среди обороны (Диц идет на первом месте с отрывом в четыре шайбы от преследователей), то в общем зачете список возглавляет Дмитрий Яшкин из московского "Динамо" с 24 голами.
Лучшие снайперы "Барыса" в сезоне
1-2. Даррен Диц
и Якоб Лилья
- по 12 голов;
3-5. Линус Виделль
, Роман Старченко
и Никита Михайлис
- по восемь голов;
6. Мэтт Фрэттин
- шесть голов;
7. Кертис Волк
- пять голов.
Если Лилья сохранит свой график, то способен разменять 20 и более голов, а в следующем сезоне получить контракт поинтереснее. А с учетом того, что три гола шведского форварда стали победными (как и еще у трех игроков "Барыса"), то его можно назвать одним из самых полезных в клубе. Тремя голами Лилья отметился в большинстве (чаще это делали только Старченко с Фрэттином).
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Добавим, что завтра, 23 декабря, "Барыс" снова сыграет на выезде - против омского "Авангарда". Казахстанская команда закрепилась на восьмой строчке на "Востоке" с 39 баллами, а российский клуб идет вторым в той же конференции с 51 очком. Лидирует в Лиге казанский "Ак Барс" с 60 очками.
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