Даррена Дица предложили лишить капитанской повязки. В "Барысе" ответили

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис не станет лишать защитника Даррена Дица капитанской повязки за ошибки в игре, передают Vesti.kz. Об этом он сообщил на пресс-конференции после поражения, которое стало четвертым подряд, отвечая на вопросы журналистов.

- В прошлом матче обсуждали вероятные санкции к защитникам, которые допускают ошибки. Вы можете, например, предложить лишить капитанской повязки Даррена Дица?

- Нет. Это решение руководства клуба, это тренерское решение, это решение команды. И Даррен умеет играть в хоккей. И когда он хорошую игру показывает, все довольны. Да, есть ошибки, например, при счете 2:2, каждый хочет проявить себя. С защитниками мы вчера разговаривали, сегодня они вышли воевать. Да, совершили ошибки, но по крайней мере они выкладываются полностью.

Напомним, "Барыс" уступил в Москве "Спартаку" со счетом 2:5. Следующий матч команда Михайлиса проведет на выезде против "Северстали" 20 ноября.