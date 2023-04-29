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Даррен Диц вывел ЦСКА вперед в решающем матче финала Кубка Гагарина

Даррен Диц вывел ЦСКА вперед в решающем матче финала Кубка Гагарина
©ХК ЦСКА

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц отметился шайбой в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, ЦСКА, за который он выступает, встречается в Казани с "Ак Барсом". Счет в серии до четырех побед 3-3.

Диц поразил ворота соперника, забив от синей линии на 32-минуте при счете 2:2. Благодаря его шайбе ЦСКА повел 3:2 и ушел на перерыв перед третьим периодом.

Напомним, что ранее в матче Диц едва не пострадал от грубого силового приема, некоторое время он не мог подняться со льда.

В составе ЦСКА казахстанский защитник становился обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне и теперь защищает трофей. За "Ак Барс" же играет другой представитель сборной Казахстана - нападающий Кирилл Панюков. 

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Метки:
Диц Даррен Ак Барс ЦСКА КХЛ

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