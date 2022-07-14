Даррен Диц прокомментировал продление контракта с обладателем Кубка Гагарина

Защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц прокомментировал подписание нового трехлетнего контракта с ЦСКА, сообщает пресс-служба "армейцев". Он отметил, что ему очень нравится в Москве.

- Я очень счастлив. ЦСКА - это легендарный клуб, организация первого класса. Даже не могу выразить словами, насколько я рад остаться, быть частью этой команды, этого клуба. Я очень-очень рад.

- Какие эмоции были самыми яркими за то время, что ты провел в ЦСКА?

- Конечно, это седьмая игра в Магнитогорске, когда мы выиграли Кубок. Эти ощущения, чувство радости я буду еще долго вспоминать.

- Ближайшие три года в ЦСКА - это и три года в Москве. Уже привык к городу?

- В течение последних пяти лет я много бывал в Москве. Но, конечно, это большая разница, когда ты прилетаешь в Москву на игры или на несколько дней и когда ты живешь здесь. Очень приятно видеть Москву летом. Это первый опыт для меня быть здесь в это время года. Мне очень нравится - крутой город. Нам нравится гулять по центру, по Тверской улице. И, конечно, Красная площадь меня впечатляет до сих пор каждый раз, когда я там оказываюсь.

Напомним, что по итогам сезона КХЛ-2021/22 Диц в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Он пополнил состав клуба по ходу прошлого чемпионата, перейдя из "Барыса".

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