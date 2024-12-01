Четыремя забитыми шайбами окончился матч "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 1 декабря, столичный "Барыс" сыграл против московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Единственную шайбу у "Барыса" забил Антон Бурдасов.

ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, а "Барыс", имея в активе 21 балл, располагается на предпоследней, 11-й строчке "Востока".

Астанчане к этой игре подходят на серии из четырех поражений подряд ("Амур" 0:3, "Авангард" 2:3 ОТ, "Сибирь" 0:2, "Металлург" 0:2).

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

После этого матча "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак" 4 декабря, после чего снова отправится на выезд.