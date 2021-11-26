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"Біздің бала". Вратарь сборной Казахстана из "Барыса" признан лучшим игроком дня в КХЛ

"Біздің бала". Вратарь сборной Казахстана из "Барыса" признан лучшим игроком дня в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Континентальная хоккейная лига признала вратаря сборной Казахстана и столичного "Барыса" Никиту Бояркина лучшим игроком дня. В домашнем матче против нижегородского "Торпедо" (4:2) он отразил 42 броска и одержал свою первую победу в КХЛ, сообщает "Шайба.kz".

Казахстанские болельщики под публикацией официального аккаунта лиги в Instagram оставили с десяток хвалебных комментариев в адрес голкипера.

"Біздің бала, он лучший однозначно, машина", - пишут фанаты.

"Барыс" без Дица выиграл третий матч подряд и приблизился к зоне плей-офф КХЛ

Напомним, что "Барыс" следующий матч в "регулярке" проведет с "Витязем" 27 ноября в Нур-Султане. К этой игре подопечные Юрия Михайлиса подходят, имея в активе три победы подряд. Ранее также были обыграны "Северсталь" (4:3 ОТ) и минское "Динамо" (3:2 Б).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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