Бывшего тренера сборной Казахстана сватают в клуб КХЛ

Белорусский тренер Андрей Скабелка может вернуться в регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", Скабелка является еще одним претендентом на пост главного тренера нижегородского "Торпедо", в котором он работал с 2013 по 2014 год.

Нижегородцы завершили нынешнюю "регулярку" на восьмом месте в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграли ярославскому "Локомотиву" в серии до четырех побед (0-4).

Скабелка известен нашим любителям хоккея по работе в "Барысе" и сборной Казахстана в период 2018-2020 и 2022-2023 годов. В его карьере также были ярославский "Локомотив", "Авангард", "Сибирь", "Гомель" и сборная Беларуси.

Скабелка выигрывал бронзу чемпионата Белоруссии (2010), а также признавался лучшим тренером своей страны (2016, 2018/19, 2019/20).

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