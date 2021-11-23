"Больших провалов в обороне не было". Михайлис разобрал победу "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над минским "Динамо". Он отметил, что команда могла выиграть и в овертайме.

"Спасибо болельщикам, спасибо команде за сегодняшний матч. Ребята проявили выдержку, терпение. Старались как можно меньше ошибаться в своей зоне: где-то получалось, а где-то нет. По крайней мере, таких больших провалов у нас сегодня в обороне не было. В овертайме могли, у нас было больше шансов забить и победить, но довели дело до буллитов. Мастерство игроков позволило нам обыграть сегодня соперника", - цитирует Михайлиса "Шайба.kz".

Напомним, "Барыс" выиграл в серии буллитов со счетом 3:2. Эта победа стала для команды второй подряд.