"Битва за плей-офф в Нур-Султане". КХЛ - о важнейшем матче "Барыса" в конференции

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу "Барыса" против "Автомобилиста", которые ведут борьбу за выход в Кубок Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 27 декабря, в столице Казахстана и начнется в 19:30 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

"В Нур-Султане пройдет важнейший матч в борьбе за плей-офф на "Востоке". "Барыс" занимает восьмую строчку в конференции, опережая на один балл сегодняшнего оппонента. Сегодняшние соперники уже встречались неделю назад в Екатеринбурге, и тогда "Автомобилист" проиграл стыковой матч (0:2). После этого и те, и другие потерпели по два поражения. Астанчане уступили в Казани (3:5) и Челябинске (2:4). Уральцы проиграли на выезде московскому "Динамо" (1:7) и "Салавату Юлаеву" (2:4), таким образом продлив серию поражений до четырех встреч и серьезно снизив свои шансы на попадание в заветную восьмерку.

Соперники находятся в шестерке худших текущего чемпионата по игре в меньшинстве. "Автомобилист" нейтрализует 77,7 процента попыток соперников, "Барыс" - 77,4 процента.

Самыми результативными в последних пяти матчах у "Барыса" оказались Якоб Берглунд (3+0), Коди Куник и Линден Вей (по 2+1). У уральцев больше всего очков набрал Патрис Кормье (3+1).

Помимо матча недельной давности в Екатеринбурге, "Барыс" в этом сезоне выиграл еще одну встречу у "Автомобилиста" (5:4 ОТ)", - говорится в тексте.

Перед этим противостоянием "Барыс" с 40 очками идет восьмым в Восточной конференции, в которой "Автомобилист" с 39 баллами располагается на девятой строчке.