20 ноября астанинский "Барыс" сыграет на выезде с омским "Авангардом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч начнётся в 18:30 по времени Астаны.

По прогнозу искусственного интеллекта, победу в этом матче одержат омичи со счётом 4:2.

Почему счёт будет именно таким

Домашняя статистика и мотивация омичей. "Авангард" выиграл в основное время 10 из 11 последних личных встреч на своём льду в КХЛ. Кроме того, хозяева настроены взять реванш за крупное поражение от "Барыса" в Астане (1:5), которое случилось в октябре этого года.

Текущая форма команд. Команда Ги Буше подходит к игре на серии из трёх побед подряд, включая недавние выездные успехи против "Металлурга" (4:3 ОТ) и "Нефтехимика" (5:1). "Барыс" под руководством Михаила Кравца выступает менее стабильно и уступил в четырёх из шести последних встреч.

Проблемы "Барыса" в обороне. Астанчане много забивают за счёт активных действий легионеров (Джастина Бэйли, Мэйсона Морелли и других), но пропускают минимум по две шайбы в семи матчах подряд. В прошлой игре против "Салавата Юлаева" (3:5) гости провалили старт, пропустив трижды уже в первом периоде.

Отметим, что "Авангард" с 32 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на седьмой строчке с 29 очками.

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