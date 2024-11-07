"Барысу" вынесли жесткий вердикт после матча с "Автомобилистом"

Сегодня, 7 ноября, "Барыс" на своем льду уступил "Автомобилисту" (1:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Громкую сенсацию отменили в матче "Барыса"

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко подвел итоги матча.

"Прогноз – 1:2

Почему не угадал?

Вообще все угадал. Ну, забили третью, так это и понятно. Я не понимаю, куда идет "Барыс". Возможно, они подтянули "физику", но игры-то нет. Все бездумно, нет руководства. "Автомобилист" такой же, у них тренера не назначили, но там исполнители и игроки сами договариваются, как действовать. Но в "Барысе" назначили третьего тренера за сезон, а все хуже и хуже. Мамбеталиев еще говорит о каких-то позитивных моментах. Типа, втроем нормально сыграли. И что?

Герой

Стефан Да Коста

Гол и передача. Француз хорош

Антигерой

Данил Бутенко

Все эти истории про молодых, которым не дают развиваться иностранцы, заканчиваются вот такими игроками от местных.

Цифра

3287 зрителей было на матче. Нормальных не обманешь, никто не будет платить деньги за эту хрень.

Интересный момент

В Астане навернулось оборудование и в протоколе какое-то смешное игровое время у всех. А ведь это идет в общую статистику. Значит она неправильная", - написал он в своем телеграм-канале.