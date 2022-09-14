"Барысу" предсказали вторую победу в КХЛ с вероятным увольнением тренера у конкурента

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" - "Авангард". Он ставит на победу казахстанского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет 15 сентября в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

"Вошедший вместе со стартом сезона в затяжное пике "Авангард" к своему пятому матчу так и не смог из него выйти. Правда, беспорядочное падение немного приостановил, набрав в Новосибирске первое очко. Таким образом, к исходу пятого тура в КХЛ больше не осталось безочковых команд, но кто бы мог подумать, что последним таким клубом будет "Авангард"?

Впереди у "ястребов" сразу два матча с "Барысом", причем "не вынимаясь" - то есть два матча подряд за два дня. Смею предположить, что если в двух этих матчах "Авангард" не одержит первую в текущем сезоне победу, то Дмитрий Рябыкин будет уезжать из солнечного Казахстана уже не главным тренером. Поэтому "ястребы" будут играть и за себя, и за своего тренера, и у них есть все предпосылки к тому, чтобы выиграть хотя бы один матч. Осталось разобраться, какой именно - первый или второй.

Нельзя не отметить, что в части результатов "Барыс" от "Авангарда" ушел недалеко и свою первую победу в сезоне одержал как раз в предыдущем туре. Но тут надо обратить внимание на тот факт, что это был первый домашний матч казахстанцев и соперник по этому матчу был у них не из простых. С "Трактором" "кошки" справились, и есть подозрение, что справятся и с "Авангардом", по крайней мере в одном матче из двух. Мне кажется, что на эмоциях от первой победы, при поддержке своих болельщиков казахстанцы в первой спаренной игре "ястребов" заломают, а вот вторую, скорее всего, отдадут.

Итак, домашняя победа "Барыса", не факт, что в основное время, но два очка казахстанцы не мытьем, так катаньем все-таки наберут", - приводит слова обозревателя "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что перед этой игрой "Барыс" с тремя очками идет на девятом месте в таблице Восточной конференции, в которой "Авангард" с одним баллом занимает предпоследнюю, десятую строчку.

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