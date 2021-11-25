"Барысу" предрекли третью победу подряд в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Торпедо". Он считает, что победу одержат астанчане, причем в основное время.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Обе команды в предыдущем туре победили. "Барыс" дома и достаточно скромно выиграл в серии послематчевых буллитов у минского "Динамо". Нижегородцы шикарно и "всухую" обыграли на выезде "Салават Юлаев", решивший взять волжан голыми руками. Эти победы позволили казахстанцам вплотную приблизиться к зоне плей-офф Восточной конференции, а "Торпедо" и вовсе войти в аналогичную, но на "Западе", и какое-то время посидеть там на приставном стульчике.

Но теперь соперники встречаются между собой, что немаловажно, в Нур-Султане. Немаловажно потому, что серия эта получила в последнее время сильный "гостевой" перекос. Три крайних междусобойчика выиграли гости, что, согласитесь, навевает определенные мысли.

Но я бы посоветовал вам гнать такие мысли прочь. И "Барыс", и тем более "Торпедо" в предыдущих матчах выжались как лимоны. Прежде всего эмоционально. Последующие победы, безусловно, сгладили эту проблему, добавив положительных эмоций. Но они были прежде всего у "Барыса", который играл перед своими зрителями и которому после матча не надо было никуда лететь, дважды проходя занудливую и утомительную пограничную процедуру.

Поэтому я предположу, что в нужном нам матче преимущество будет на стороне хозяев, которые в итоге и сумеют победить, скорее всего, в одну, максимум в две шайбы, но зато в основное время", - приводит его слова "РБ".

Напомним, что казахстанский клуб подходит к предстоящей игре, имея в активе две победы подряд - над "Северсталью" (4:2 ОТ) и минским "Динамо" (3:2 Б).

После встречи с нижегородцами астанчан ожидают домашние матчи с "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря).