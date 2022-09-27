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"Барысу" предрекли победу после исторического достижения в КХЛ

"Барысу" предрекли победу после исторического достижения в КХЛ
©ХК "Локомотив"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев в материале для "РБ" высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz. Конкуренты подходят к дуэли с противоположным настроением.

"Барыс" впервые в истории участия в КХЛ обыграл "Локомотив" в Ярославле, а "Спартак" поделил очки в дерби с ЦСКА.

"В предыдущем туре оба соперника, словно сговорившись, завершили основное время своих поединков вничью, а казахстанцы при этом умудрились еще и не забивать. Дальше пути-дорожки будущих соперников разошлись: "Барыс" выиграл в Ярославле по буллитам, а "красно-белые" не удержали в овертайме ЦСКА.

Мне кажется, что именно результаты предыдущих матчей, а точнее, то настроение, которое они принесли в раздевалке, скажет если не решающее, то довольно-таки серьезное слово в предстоящей битве. "Барыс" приезжает в Москву на позитиве, тогда как "Спартак", уступивший в чрезвычайно принципиальном для него матче, будет пребывать в некотором расстройстве.

В остальном, в принципе, налицо равенство. У каждого из соперников есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Статистика личных встреч при этом находится на стороне гостей, которые в десяти последних "междусобойчиков", состоявшихся в Москве в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, побеждали шесть раз, тогда как красно-белые только четыре.

С учетом всего вышеизложенного, предположу два очка, набранные по итогам казахстанской командой. Сколько при этом наберет "Спартак", гадать не возьмусь, но набрать что-то вполне может. Одновременно не буду загадывать тотал и вам этого делать не советую, поскольку эти соперники могут как сыграть в открытый хоккей, так вдвоем выкатить по автобусу. Вот два очка "Барыса" видятся мне наиболее вероятным завершением", - пишет издание.

"Барыс" обыграл "Локомотив" и вошел в историю КХЛ

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Спартак Москва

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