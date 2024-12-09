"Барысу" посоветовали привезти нового тренера

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко прокомментировал исход матча Континентальной хоккейной лиги СКА - "Барыс" (1:0). После очередной неудачи астанчан он посоветовал им привезти нового тренера, передают Vesti.kz.

"Прогноз – 7:1.

Почему не угадал?

То есть вся задача "Барыса" тупо отбиваться? Тренер делает вид, что все нормально будет, че. Ну, пропустили контратаку. Нормально же играли, че. Опыт будет. В чем смысл выступления "Барыса"?

Герой

Арсений Грицюк.

Прорвался сквозь заслоны и забил.

Антигерой

Илья Хохлов.

Кажется, что помешал Бояркину отразить простой бросок Грицюка.

Цифра

8 поражений подряд у "Барыса". Пора везти нового тренера.

Интересный момент

Тренер "Барыса" сообщил, что игроки команды не сыграют на КПК. Что же там за команда будет?", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, "Барыс" начинал "регулярку" с российско-канадским специалистом Дэвидом Немировски, которого в ходе сезона сменил Вячеслав Буцаев. Российский тренер недолго продержался на своем посту, уступив его казахстанцу Галыму Мамбеталиеву.

На данный момент астанчане занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 21 балл после 36 матчей. Следующую игру они проведут на выезде с московским "Динамо" 17 декабря.