"Барыс" сделал предложение американскому форварду. Известны детали контракта

"Барыс" сделал контрактное предложение Кенни Агостино сроком на один год и 45 миллионов рублей, передают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

Американский нападающий выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2021 года и в минувшем сезоне принял участие в 30 играх за нижегородское "Торпедо", набрав 11 (4+7) очков.

Агостино имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Калгари", "Сент-Луис", "Монреаль", "Бостон", "Нью-Джерси" и "Торонто". Всего провел 86 матчей и набрал 30 (8+22) очков.

Напомним, "Барыс" завершил сезон на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф КХЛ.

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