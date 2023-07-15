"Барыс" подписал контракты с двумя хоккеистами

ХК "Барыс" выступил с заявлением о новых соглашениях с двумя казахстанскими игроками, передают Vesti.kz.

Пресс-служба "Барыса" информирует о заключении контрактов с Ансаром Шайхмедденовым (двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года) и Абаем Мангисбаевым (двухстороннее соглашение рассчитано на два сезона до 30 апреля 2025 года)

По окончании сезона 2022/23 столичный клуб покинули 13 игроков.

Трансферное окно в КХЛ открылось 1 мая. Подписывать новых игроков и производить обмены можно будет до 28 декабря.

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