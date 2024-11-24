В "Барысе" назвали причину поражения в матче с конкурентом за плей-офф КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от омского "Авангарда" в матче континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась поражением "Барыса" в овертайме со счетом 2:3.

"Ребята молодцы, сражались - есть еще запал у ребят. Хотели выиграть в честь праздника... Спасибо болельщикам - сегодня была хорошая поддержка, при таких трибунах приятно играть. Ребята были заряжены, это было видно, но есть какие-то моменты... Сегодня у нас из-за повреждений выбыли два защитника - пришлось доигрывать практически пол-игры в пять защитников. Получилось так, что наелись, пропустили голы. А так, в принципе, по самоотдаче претензий нет: ребята растут потихонечку, все будем исправлять", - заявил Мамбеталиев.

Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.

После этого противостояния "Барыс" отправится на выездную серию игр против новосибирской "Сибири" (27 ноября), магнитогорского "Металлурга" (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).



