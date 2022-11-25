"Барыс" завершил домашнюю серию поражением от "Спартака"

ХК "Барыс" в заключительном матче очередной домашней серии уступил московскому "Спартаку", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. "Барыс" открыл счет на восьмой минуте после шайбы Никиты Михайлиса.

"Спартак" отыгрался в концовке первого периода благодаря голу Шэйна Принса (19-я минута). Во втором периоде Принс забросил еще две шайбы (21-я и 38-я минута), а окончательный результат в дебюте третьего периода установил Александр Хохлачев (41).

В следующем матче "Барыс" 28 ноября сыграет на выезде с "Автомобилистом".

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