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Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" завершил домашнюю серию поражением от "Спартака"

"Барыс" завершил домашнюю серию поражением от "Спартака"
©ХК "Барыс"

ХК "Барыс" в заключительном матче очередной домашней серии уступил московскому "Спартаку", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. "Барыс" открыл счет на восьмой минуте после шайбы Никиты Михайлиса.

"Спартак" отыгрался в концовке первого периода благодаря голу Шэйна Принса (19-я минута). Во втором периоде Принс забросил еще две шайбы (21-я и 38-я минута), а окончательный результат в дебюте третьего периода установил Александр Хохлачев (41).

В следующем матче "Барыс" 28 ноября сыграет на выезде с "Автомобилистом".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Спартак Москва

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