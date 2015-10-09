Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Барыс" за семь минут забросил три шайбы в матче КХЛ

Столичный "Барыс" по итогам второго периода обыгрывает хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч проходит в Астане. Гости первыми открыли счет в конце первого периода, когда отличился Олег Ли (20 минута).

В дебюте второго периода Сергей Дубакин сделал счет 2:0 в пользу "Амура".

На 30-й минуте Райли Уолш размочил счет для "Барыса". На 33-й Кирилл Савицкий восстановил равновесие - 2:2. На 37-й минуте Эмиль Галиев впервые вывел "Барыс" вперед.

Впереди у команд третий период.

Напомним, что в первом матче "Барыс" в овертайме обыграл "Трактор" (4:3 ОТ).

