"Барыс" во второй раз за два дня обыграл клуб КХЛ

Столичный "Барыс" во второй раз подряд обыграл новосибирскую "Сибирь" в контрольных матчах, проходивших в Омске, сообщают Vesti.kz.

Во встрече 2 сентября казахстанский клуб одержал победу со счётом 3:2. Шайбы у "Барыса" забросили Мэйсон Морелли (29-я минута), Райли Уолш (39) и Эмиль Галимов (46).

За соперника отличились Алексей Яковлев (27) и Иван Климович (58).

Днём ранее, 1 сентября, "Барыс" также был сильнее - 3:1.

Новый сезон КХЛ "Барыс" откроет 7 сентября домашним матчем против челябинского "Трактора".

Напомним, новый сезон КХЛ стартует уже 5 сентября.