Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
2 сентября 20:58
 

"Барыс" во второй раз за два дня обыграл клуб КХЛ

  Комментарии (4)

Поделиться
"Барыс" во второй раз за два дня обыграл клуб КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" во второй раз подряд обыграл новосибирскую "Сибирь" в контрольных матчах, проходивших в Омске, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
4

Столичный "Барыс" во второй раз подряд обыграл новосибирскую "Сибирь" в контрольных матчах, проходивших в Омске, сообщают Vesti.kz.

Во встрече 2 сентября казахстанский клуб одержал победу со счётом 3:2. Шайбы у "Барыса" забросили Мэйсон Морелли (29-я минута), Райли Уолш (39) и Эмиль Галимов (46).

За соперника отличились Алексей Яковлев (27) и Иван Климович (58).

Днём ранее, 1 сентября, "Барыс" также был сильнее - 3:1.

Новый сезон КХЛ "Барыс" откроет 7 сентября домашним матчем против челябинского "Трактора".

Напомним, новый сезон КХЛ стартует уже 5 сентября.


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 679 человек

Реклама

Живи спортом!