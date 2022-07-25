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Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" входит в новый сезон КХЛ: что обнадеживает, а что огорчает?

"Барыс" входит в новый сезон КХЛ: что обнадеживает, а что огорчает?
©ХК "Барыс"

Новый сезон в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует чуть больше чем через месяц - 1 сентября. Чего ждать от нового розыгрыша Кубка Гагарина "Барысу" и его болельщикам - в материале Vesti.kz.

Загадочная фигура тренера

Безусловно, Андрей Скабелка - это, мягко говоря, не новое лицо в КХЛ и совсем не новое лицо в "Барысе": белорус трудился в казахстанском клубе с 2018 по 2020 год. За это время, напомним, Скабелка кинул в коробку с достижениями второе место на "Востоке" и два выхода во второй раунд плей-офф. Еще в его биографии были три сезона в "Сибири". Но в "Авангарде" и в ярославском "Локомотиве" тренеру пришлось уходить по ходу сезона. Да, он добивался с "Барысом" не просто успеха, а суперуспеха (по тому составу и по тем возможностям). Но в какой тренерской форме находится Скабелка сейчас - неизвестно.

"Я в ах** от происходящего"

Селекция "Барыса" - это самая горячая тема обсуждения среди болельщиков сейчас. Многие статусные легионеры переехали в Европу, кто-то из игроков пополнил составы других команд КХЛ. Например, Кертис Волк теперь игрок "Автомобилиста", а Валерий Орехов - магнитогорского "Металлурга". Сложные эмоции у многих вызвал переход Романа Старченко в московский "Спартак". 36-летний форвард был для клуба даже не символом, а чем-то еще большим: все-таки Старченко впервые сыграл за "Барыс" еще в сезоне-2003/04, когда команда выступала в чемпионате Казахстана, и провел в ее составе 14 (!) сезонов (740 матчей, 377 результативных действий), став вторым бомбардиром в истории клуба.

Этот переход вызвал гнев в экс-форварда "Барыса" Константина Романова, который написал у себя в Instagram, что он "в ах** от происходящего", потому что клуб не ценит "своих игроков, коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной". "С такой философией "Барыс" и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы разбазариваетесь такими игроками, как Роман Старченко, а берете всякую мишуру", - добавил он. Если часть про казахстанцев достойна отдельного лонгрида, то ответить на претензию про "всякую мишуру" можно довольно легко.

Больше новичков, самых разных

"Барыс" нуждался и нуждается в усилении, и оно происходит. Во имя укрепления обороны прибыл канадец Джесси Грэм. В далеком 2012 году его задрафтовали "Айлендерс", но играл Грэм сначала в АХЛ, а потом в Европе за "Нитру" (Словакия), "КалПа" (Финляндия) и "Аугсбургер Пантер" (Германия). В немецком клубе у Грэма была неплохая результативность, но "аугсбургские пантеры" и близко не дошли до плей-офф своего чемпионата, поэтому всерьез говорить об игровых качествах канадца пока рано.

Нападение усилили сразу двумя американцами. 27-летний Энтони Луис блеснул разве что медалями в составе сборной США U-18, а Джереми Бракко (25 лет) даже выигрывал юношеские чемпионаты мира (до 18 и до 20 лет). Готовность этих игроков к уровню КХЛ пока вызывает вопросы.

Кто-то еще находится на просмотре, кого-то только предстоит подписать. Но очевидно, что без глобального усиления с выходом в плей-офф могут быть серьезные проблемы. Вместе с тем не все гладко и у соперников "Барыса" по "Востоку". Да, "Ак Барс" уже чистит полку под новый Кубок Гагарина, но, например, у "Амура" сорвалось подписание контракта с голкипером Янисом Калныньшом, а "Нефтехимик" очень нуждается в качественных защитниках. Шансы у команды Скабелки будут, главное - отнестись к вопросу кадрового пополнения со всей серьезностью.

Фото: ХК "Барыс"

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Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

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