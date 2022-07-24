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"Я в ах....". Экс-игрок "Барыса" раскритиковал политику клуба

"Я в ах....". Экс-игрок "Барыса" раскритиковал политику клуба
©КФХ

Бывший нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Константин Романов раскритиковал политику руководства столичного клуба, сообщает корреспондентVesti.kz.

В частности, ему не нравится тот факт, что клуб отказывается от отечественных хоккеистов, но зато массово подписывает "всякую мишуру".

"Я немного в ах... от происходящего. Как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной? С такой философией "Барыс" и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы разбазариваетесь такими игроками, как Роман Старченко, а берете всякую мишуру", - написал Романов на своей странице в Instagram.

Романов является воспитанником московского "Динамо". Он защищал цвета "Барыса" с 2009 по 2016 год, затем выступал за "Торпедо", "Алтай-Торпедо" и "Иртыш". В составе сборной Казахстана форвард принимал участие в четырех чемпионатах мира.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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