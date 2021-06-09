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"Барыс" узнал об изменениях в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб финишировал шестым в Восточной конференции.

"Барыс" узнал об изменениях в новом сезоне КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Со следующего сезона будет изменен порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярного чемпионата КХЛ. В таблицах конференций команды будут занимать места в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона, который они представляют. Большинство клубов проголосовало за это изменение, сообщает "Шайба.kz".

Отмечается, что внесен ряд изменений в порядок по уборке хоккейной площадки во время матча. Теперь перед серией бросков лед будет чистить группа по уборке льда, а не ледовый комбайн, как ранее. Эти изменения направлены на сокращение общего времени проведения матча.

В течение сезона каждый клуб имеет право передавать в аренду до четырех хоккеистов и принимать в аренду до четырех хоккеистов: до трех в возрасте до 22 лет и одного хоккеиста в возрасте до 24 лет.

Лигой также введен механизм противодействия скрытой аренды. Если клуб КХЛ и хоккеист досрочно расторгают контракт по любым основаниям, и хоккеист в этом же сезоне заключает контракт с другим клубом КХЛ, то клуб, ранее расторгнувший контракт, не имеет права заключать с этим хоккеистом новый контракт до 1 ноября следующего сезона.

Напомним, в прошедшем сезоне казахстанский "Барыс" финишировал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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