"Барыс" узнал исход следующего матча в КХЛ

Хоккейный эксперт Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" - "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Астанчане проведут эту игру на выезде 20 октября. Начало - в 22:30 по казахстанскому времени.

"Я уже писал, что, по моему глубокому убеждению, сочинцев сломали десять шайб, пропущенных дома от "Северстали". До этого поражения у них было все шоколадно, и было девять побед в десяти матчах. А после все пошло под откос, и в следующих шести играх южане проиграли пять раз. Это и называется "Хватай мешки - вокзал поехал".

Правда, у "Барыса" подобное состояние продолжается с самого начала сезона. Был небольшой взлет, связанный со сменой тренера, он уложился в два матча, а потом все пошло по-старому. Причем упрекать игроков не за что, лед грызут, упираются чем могут, но постоянно чего-то не хватает.

И вот теперь два таких "счастливчика" сойдутся в личной встрече. Которая, по моему разумению, может завершиться либо разгромом "Барыса" (если сочинцев понесет), либо уходом в овертайм, где равновозможен любой исход. Но сочинцев уже давно не несет, поэтому второй вариант выглядит более вероятным.

Итак, прогнозирую пресыщенный борьбой, но не заброшенными шайбами матч. По его итогам хозяева наберут минимум одно очко, то есть, не проиграют в основное время", - приводит его прогноз "РБ".