"Барыс" сообщил печальную новость

Казахстанский "Барыс" рассказал о кадровых потерях перед гостевым матчем с казанским "Ак Барсом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

"С большой долей вероятности четвертый поединок подряд пропустит лучший бомбардир "Барыса" Понтус Оберг (15+15). Также тренерский штаб не сможет задействовать Эдварда Паскуале, получившего повреждение в игре с "Трактором", - говорится в сообщении.

Матч "Ак Барс" - "Барыс" состоится 9 января в Казани. Прямая трансляция здесь.

"Барыс" идет на серии из двух поражений. После 48 сыгранных матчей команда с 39 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс", выигравший три последних матча, с 56 очками после 47 игр идет седьмым на "Востоке".

В нынешнем чемпионате «Ак Барс» выиграл у «Барыса» два очных матча из двух (5:3 и 3:0).