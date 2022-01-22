"Барыс" сделал заявление по голкиперу сборной Казахстана

В рамках договора о спортивном сотрудничестве хоккейные клубы "Барыс" и "Сарыарка" произвели обмен вратарями, сообщает пресс-служба астанчан.

Отмечается, что вратарь сборной Казахстана Андрей Шутов продолжит сезон в составе карагандинской команды. В обратном направлении отправился Демид Еремеев, который будет выступать за "Номад". Оба спортсмена подписали соглашения о временных переходах до 30 апреля 2022 года.

Шутов в нынешнем сезоне сыграл один матч за "Барыс" в КХЛ, а также помог "Номаду" одержать восемь побед в чемпионате Казахстана (КН - 1,43 при 94,4 процента отраженных бросков).

Еремеев последнее время защищал цвета "Темиртау". В 26 поединках он одержал 12 побед (КН - 3,26 при 89,6 процента отраженных бросков).