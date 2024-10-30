Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 18:50
 

"Барыс" сделал заявление о вратаре сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Барыс" сделал заявление о вратаре сборной Казахстана ©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил о подписании контракта с  вратарем сборной Казахстана Андреем Шутовым, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Барыс" объявил о подписании контракта с  вратарем сборной Казахстана Андреем Шутовым, сообщают Vesti.kz.

Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

26-летний голкипер провел почти четыре года в системе "Барыса", а в прошлом сезоне КХЛ сыграл 39 матчей, в которых одержал 10 побед с коэффициентом надежности 2,74 и 91,5 процента отраженных бросков.

Всего за его карьеру в КХЛ числится 45 матчей и 11 побед.

Этим летом Шутов перешел в братиславский "Слован", где уже успел выйти на лед в 15 матчах с начала сезона.


Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

Реклама

Живи спортом!