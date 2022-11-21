"Барыс" сделал сообщение по двум игрокам

Сегодня, 21 ноября, "Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

При этом у казахстанского клуба есть травмированные хоккеисты.

"Тренерский штаб хозяев вновь не сможет рассчитывать на Майкла Шапю. Под вопросом участие в игре Ансара Шайхмедденова", - говорится в сообщении астанчан.

Перед этой игрой "Салават Юлаев", набрав 41 балл, располагается на четвертом месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 28 очками находится на предпоследней, десятой строчке.

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