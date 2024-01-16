"Барыс" - "Салават Юлаев": где смотреть прямую трансляцию матча КХЛ

Сегодня, 16 января, астанинский "Барыс" примет уфимский "Салават Юлаев" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Астаны. В прмяом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

После 50 матчей "Барыс" с 40 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команд идет на серии из четырех поражений.

В активе "Салавата Юлаева" 65 очков (50 матчей) и третья строчка на "Востоке".