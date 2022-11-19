"Барыс" с поражения начал домашнюю серию в КХЛ

ХК "Барыс" с поражения начал очередную домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане уступили на своем льду хабаровскому "Амуру" - 1:3. Хозяева в первом периоде на 19-й минуте открыли счет благодаря усилиям Ансара Шайхмедденова. Впрочем, "Амур" за 40 секунд до сирены на перерыв сравнял счет после гола Сергея Дубакина.

В дебюте второго периода на 22-й минуте Ян Дрозг вывел "Амур" вперед. А под конец третьего периода Александр Шаров установил окончательный результат.

Благодаря этой победе "Амур" обошел казахстанский клуб в таблице - теперь хабаровцы располагаются на девятом месте (29 очков), а астанчане - на десятом (десять баллов).

Отметим, что в следующем матче, который пройдет 21 ноября, "Барыс" сыграет в Астане с "Салаватом Юлаевым".

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