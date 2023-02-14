"Барыс" решил судьбу российского защитника

ХК "Барыс" объявил об уходе защитника Михаила Григорьева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Григорьев сыграл 43 матча и сделал три результативные передачи.

Отметим, что на данный момент у "Барыса" 59 очков и последнее 11-е место в Восточной конференции КХЛ. Накануне астанчане едва не совершили камбэк в игре с лидером КХЛ СКА из Санкт-Петербурга - 4:6.

Добавим, что в следующем матче "Барыс" 15 февраля будет принимать минское "Динамо".

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