"Барыс" решил расстаться с американским вратарём и нашёл ему замену

Стало известно, что американский вратарь Хантер Шепард покинет астанинский "Барыс", передают Vesti.kz.

Как сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис, это логичное решение.

"От американца в Астане ждали гораздо большего, а он стал большим разочарованием и единственным крупным промахом в грамотной селекции клуба в межсезонье. "Барыс" уже подыскал замену Шепарду. Об этом мы узнаем очень скоро. Возможно, уже сегодня", - написал он в своём телеграм-канале.

Шепард летом заключил соглашение с "Барысом" до 31 мая 2027 года. Большую часть своей карьеры голкипер провёл в системе "Вашингтона". В составе "Херши Беарс" американец дважды выиграл Кубок Колдера, а в 2023 году был признан лучшим игроком плей-офф АХЛ. Также в предыдущем сезоне на его счету был один матч в Национальной хоккейной лиге за "Оттаву", после чего выступал за "Беллвилл Сенаторз" и "Лаваль Рокет".

Сегодня, 12 ноября, "Барыс" примет на своём льду владивостокский "Адмирал" в рамках КХЛ, начало игры - в 19:30 по местному времени.

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Адмирал" в КХЛ

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