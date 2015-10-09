Прямая трансляция матча "Барыс" - "Адмирал" в КХЛ

Сегодня, 12 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своём льду владивостокский "Адмирал", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на льду "Барыс Арены" в Астане и начнётся в 19:30. Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя. Начало в 19:20.

В текущем сезоне астанчане уже сыграли два матча с "Адмиралом". Обе игры прошли во Владивостоке и завершились с одинаковым счётом 5:4 в пользу хозяев льда. Только в первом случае российский клуб победил в овертайме, а во втором - в основное время.

"Барыс" набрал 25 очков в 24 играх и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 25 баллов в 23 играх и десятая строчка на Востоке.

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