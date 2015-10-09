Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 07:14
 

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Адмирал" в КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыс" - "Адмирал" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 12 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своём льду владивостокский "Адмирал", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 12 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своём льду владивостокский "Адмирал", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на льду "Барыс Арены" в Астане и начнётся в 19:30. Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя. Начало в 19:20.

В текущем сезоне астанчане уже сыграли два матча с "Адмиралом". Обе игры прошли во Владивостоке и завершились с одинаковым счётом 5:4 в пользу хозяев льда. Только в первом случае российский клуб победил в овертайме, а во втором - в основное время.

"Барыс" набрал 25 очков в 24 играх и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 25 баллов в 23 играх и десятая строчка на Востоке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2026/27   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Адмирал
Адмирал
(Владивосток)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Адмирал
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!