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КХЛ
Вчера 12:45
 

"Барыс" расторг контракт с защитником из Канады

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"Барыс" расторг контракт с защитником из Канады ©ХК "Барыс"

ХК "Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним канадским защитником Алексом Грантом, передают Vesti.kz

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ХК "Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним канадским защитником Алексом Грантом, передают Vesti.kz

Столичный клуб сообщил, что контракт с защитником расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Грант провел 2 матча, за которые не отметился результативными действиями. Канадский защитник выступал за "Барыс" в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Отметим, что на данный момент астанчане набрали 11 очков и занимают 12 место в Восточной конференции КХЛ. У "Сибири" 19 баллов и четвертая строчка. 29 октября "Барыс" начнет домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".

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