"Барыс" расторг контракт с бомбардиром-защитником: известна причина

"Барыс" расторг контракт с защитником Райли Уолшем, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Контракт между хоккейным клубом "Барыс" и Райли Уолшем расторгнут по инициативе игрока. Права на американского защитника в КХЛ закреплены за астанчанами", — говорится в заявлении клуба.

Генеральный менеджер "Барыса" Леонид Метальников раскрыл причину ухода Райли Уолша из команды.

"Райли Уолш получил хорошее предложение из Северной Америки, и мы приняли решение пойти ему навстречу. Мы в "Барысе" всегда стремимся поступать по-человечески по отношению к игрокам. Удерживать защитника было бы просто неправильно. Райли провел хороший сезон в нашей команде, и теперь после "Барыса" он востребован на другом уровне. Мы благодарим его за профессионализм. Спортивные права в КХЛ остаются у нас. Желаем ему удачи", - отметил Метальников.

При этом еще в мае Уолш подписал с "Барысом" новый однолетний контракт. В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 46 (16+30) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он стал самым результативным защитником команды и занял четвёртое место по этому показателю среди всех игроков лиги.

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