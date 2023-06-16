"Барыс" раскрыл план подготовки к сезону КХЛ

Стал известен план предсезонной подготовки "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Хоккеисты "Барыса" выйдут из отпуска 16 июля. В течение двух дней игроки пройдут медицинское обследование.

На 19 июля запланирована сдача тестов, после чего начнется первая фаза учебно-тренировочных сборов в Астане (с 20 июля по 8 августа).

С 10 по 14 августа "Барыс" выступит на "Кубке TANECO" в Казани.

С 20 по 25 августа команда сыграет на предсезонном турнире в Омске.

Традиционный предсезонный турнир "Кубок Президента Республики Казахстан" в этом году возьмет паузу из-за недостаточного количества участников.

С 28 по 31 августа состоится заключительная фаза УТС в Астане. Старт сезона КХЛ намечен на 1 сентября.

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