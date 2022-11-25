"Барыс" проведет матч КХЛ в уникальной форме

26 ноября ХК "Барыс" будет отмечать свое 23-летие. Как сообщается на сайте клуба, специально к этому событию была выпущена альтернативная форма. В ней сегодня, 25 ноября, команда проведет матч КХЛ против "Спартака".

"Базовыми элементами маек стали достопримечательности из 23 городов Казахстана. На ней можно будет увидеть силуэты космодрома "Байконур", монумента "Шахтерская Слава", мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, подвесной мост в городе Семей и многие другие знаменитые места и здания нашей страны. "Барыс" уже давно является визитной карточкой казахстанского хоккея, и мы постарались сделать так, чтобы каждый болельщик в каждом городе нашей страны почувствовал себя частью команды!" - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что в дальнейшем все майки будут использованы в благотворительных целях.

Сегодня же во время проведения матча "Барыс" - "Спартак" для всех болельщиков запланирована праздничная шоу-программа. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса